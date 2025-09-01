【ブンデスリーガ第2節】(ラインエネルギーシュタディオン)ケルン 4-1(前半1-0)フライブルク<得点者>[ケ]ヤクブ・カミンスキ(35分)、マリウス・ビュルター(47分)、ヤン・ティールマン(56分)、S. El Mala(81分)[フ]マキシミリアン・エッゲシュタイン(84分)<警告>[ケ]エリック・マルテル(41分)、J. Schmied(55分)[フ]ヨハン・マンザンビ(29分)