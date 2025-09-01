[8.31 ベルギー・リーグ第6節 ゲンク 3-2 ズルテ・ワレヘム]ゲンクは現地時間8月31日、ベルギー・リーグ第6節でズルテ・ワレヘムを3-2で破った。FW伊東純也はミッドウィークのUEFAヨーロッパリーグプレーオフに続く先発出場となり、左サイドに入って今季最長の77分間プレーした。ゲンクは前半2分、左サイドでボールを失ってカウンターを受けると、最後はMFイェッペ・エレンビュルグに決められていきなり1点ビハインドとなった