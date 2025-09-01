◇テニス全米オープン第7日（2025年8月30日ニューヨーク・ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）女子シングルス3回戦で、元世界ランキング1位で第23シードの大坂なおみ（27＝フリー）が第15シードのダリア・カサトキナ（28＝オーストラリア）に6―0、4―6、6―3で勝ち、4回戦に進出した。23年7月の出産以後では、4大大会8戦目で初の3回戦突破。18、20年以来5年ぶり3度目の全米制覇へ、4回戦では23年女王で