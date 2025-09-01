◇明治安田J1リーグ第28節FC東京1―1名古屋（2025年8月31日豊田ス）起死回生の同点弾は、MF遠藤の諦めない気持ちによって生まれた。1点を追う後半37分、左サイドからのクロスが相手DFに当たって高くはね上がると、その処理を名古屋GKがミス。「何か起きたときに反応できるようにしていた」と、素早く反応してゴールへと押し込んだ。ケガで戦列を離れ、この日が4戦ぶりの復帰戦だった。途中出場から価値ある勝ち点1をもた