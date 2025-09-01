[8.31 リーグアン第3節 モナコ 3-2 ストラスブール]モナコのMF南野拓実が現地時間8月31日、リーグアン第3節のストラスブール戦で後半アディショナルタイム6分に劇的なゴールを決めて3-2の勝利に大きく貢献した。南野はベンチスタートとなる中、チームは2-0から追いつかれる展開になった。そのまま同点で終盤に突入し、南野は後半40分からの途中出場となった。迎えた後半45+6分、南野が右サイドから中央のFWジョージ・イレニ