シドニー・マラソンは31日、シドニーで行われ、女子の細田あい（29＝エディオン）が2時間23分27秒で日本勢最高6位に入り、日本陸連が定める28年ロサンゼルス五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の進出条件を満たし、出場権獲得者第1号となった。北海道マラソンでは男子を2時間11分36秒で制した上門大祐（31＝大塚製薬）、女子を2時間31分50秒で制した坂口愛和（23＝ベアーズ）ら5選手がMGC出場権を