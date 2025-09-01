【7R】123期デビュー以来、ケレン味のない自力勝負を貫く松崎広太。前検日はタイトルホルダーの大先輩・武田豊樹と元気に武雄入り。「武雄は初めて走る。直線が長いと聞いてますが、油断しないよう自分の競走を心がける」6月9〜11日の宇都宮F1から直前の地元取手F1（8月20〜22日）まで5場所連続で準決に進出。うち宇都宮F1と前々回の福井F1（8月5〜7日）では決勝にこぎ着けている。初連係の鈴木裕は持ち点を下げているが、