◇エキシビションマッチKOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日バンテリンD）巨人監督に“待った”！？マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いる草野球チームの試合「高校野球女子選抜VSイチロー選抜KOBECHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）は3回、2年連続本塁打となる豪快な3ラン。将来的な古巣・巨人の監督就任へ期待