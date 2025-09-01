timeleszの寺西拓人が、メドレー株式会社「ジョブメドレー」の新CMキャラクターに就任。9月1日より、寺西が単独で出演する新テレビCMが全国でオンエアされる。【動画】timelesz・寺西拓人が単独出演するテレビCM「ジョブメドレーで会いましょう。マイペース転職」篇（15秒＆30秒）2種エンジニアと医師・医療従事者を含む開発チームを有し、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、インターネットサービスを