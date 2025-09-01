田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演するドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）が10月2日より毎週木曜23時59分にスタートすることが決定。ポスタービジュアル、主演3人、原作者、プロデューサーからコメントが到着した。【写真】3人組アイドル役で主演する田辺桃子、横田真悠、林芽亜里の役ビジュアル宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した遠藤かたるの同名小説を実写ドラマ化