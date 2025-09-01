きのう午前、宮崎県日南市の踏切で、普通列車と軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた男性が死亡しました。きのう午前9時50分ごろ、宮崎県日南市の踏切で、油津駅発宮崎駅行きの普通列車が軽乗用車と衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた近くに住む田中直樹さん66歳が胸を強く打ち亡くなりました。列車の乗客・乗員8人にけがはありませんでした。踏切には警報機はあるものの遮断機がなく、警察で事故の