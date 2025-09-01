◆米大リーグレッズ７―４カージナルス（３１日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・メッツ戦に「１番・左翼」でスタメン出場し、４打数２安打で２試合連続のマルチ安打をマークした。初回先頭の１打席目は、打ち取られた当たりだったが、三塁後方にポトリと落ちるラッキーな内野安打で出塁。２点の先取点