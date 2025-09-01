◆米大リーグメッツ―マーリンズ（３１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツ・千賀滉大投手（３２）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、５回途中で７５球を投げ、７安打５失点、６奪三振で降板し、８勝目を逃した。９登板連続で白星なしとなった。５イニングのうち、４イングで失点。苦しいマウンドとなった。初回は１死走者なしから四球と安打で１死一、三塁のピンチ