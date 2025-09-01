◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2025年8月31日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が31日（日本時間9月1日）、ダイヤモンドバックス戦の試合前に取材対応し、山本由伸投手（27）について言及した。山本は、このままのペースでいくとシーズン全体で30試合先発することになる。報道陣から「日本での最多は26試合でしたが、9月に登板数を調整するのか？」と聞かれた指揮官は「その予定はありま