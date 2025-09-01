韓国の人気男性グループ・ＢＩＧＢＡＮＧのＤ−ＬＩＴＥ（３６）が３１日、横浜市・ぴあアリーナＭＭでソロツアー「Ｄ−ＬＩＴＥ２０２５ＡＳＩＡＴＯＵＲ［Ｄ’ｓＷＡＶＥ］ＩＮＪＡＰＡＮ」の神奈川公演最終日を迎えた。夏休み最終日の横浜で、ファンと最高の思い出を共有した。ライブ冒頭、明るい笑顔で「今日は日曜日。帰り道にビールでも飲みながら帰れば、良い一日になりそうですね。みなさんの選択が後悔