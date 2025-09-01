ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が、医療介護の求人サイト「ジョブメドレー」の新ＣＭに出演し、初の看護師役を演じることが３１日、分かった。１日から全国放送が開始される。初めて演じた看護師について「安心させてくれる存在」と印象を語った寺西。「看護師さんは不安を取り除いてくれる優しい存在。“落ち着いている”、“安心感がある”というイメージを持っていたので、表情や声のトーンもそういった点を意識して演