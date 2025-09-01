ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が出演する医療系インターネットサービス企業「メドレー」の新ＣＭが１日から全国で放送される。ＣＭ内で寺西が演じているのは、とある病院の採用担当看護師。同社のサービス「ジョブメドレー」を使って新しい人材を発掘していく様子が描かれる。介護福祉士や看護師をしている親族がいるという寺西は「看護師さんは『落ち着いている、安心感がある』というイメージ。表情や声のトーンも、そ