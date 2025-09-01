女優の田辺桃子（２６）、横田真悠（２６）、林芽亜里（１９）が、読売テレビ制作の日本テレビ系ドラマ「推しの殺人」（１０月２日スタート、木曜・後１１時５９分）でトリプル主演することが３１日、分かった。昨年の「このミステリーがすごい！」大賞文庫グランプリを受賞した同タイトルの小説の映像化。殺人を犯してしまった３人組アイドルが次々とピンチに襲われ、さらに世間を騒がせる未解決連続殺人事件にも巻き込まれる