巨人の田中将大投手（３６）が、３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）で登板する見込みとなった。史上４人目の日米通算２００勝に王手をかけて先発した８月２８日の広島戦（マツダ）では、２回６安打５失点（自責４）で２敗目。翌２９日に出場選手登録を抹消後、初登板となる。この日はＧ球場でランニング、立った捕手へのブルペン投球などで汗を流した。中６日にあたる４日は２軍戦がないため中５日での登板となるが、前