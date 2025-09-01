オリックス・山下舜平大投手（２３）が、２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季初めて１軍に合流することが３１日、決まった。開幕前に発症した成長過程による腰のコンディション不良から実戦登板を重ね、８月３０日のウエスタン・リーグ中日戦（ほっと神戸）では６回を１失点。最速は１５７キロを計測し「自分の中で今できる準備は整った。上を見て、レベルアップしていきたい」と力を込めた。ファーム調整中だった曽