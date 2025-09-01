オリックス・本田仁海投手（２６）が近日中に右肘の手術を受けることが３１日、分かった。今季中の復帰は極めて厳しいとみられるが、来季以降を見据えて決断した。開幕から１軍昇格がなく、ウエスタン・リーグでは１３登板。８月１４日の近大との練習試合（杉本商事ＢＳ）を最後に実戦から離れていた。本田仁は星槎国際湘南から１７年のドラフト４位で入団し、通算９６試合で６勝６敗２セーブ３０ホールド、防御率４・６６。救