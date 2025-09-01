◆米大リーグホワイトソックス―ヤンキース（３１日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ホワイトソックス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、初回１死走者なしの１打席目に、２試合連続本塁打となる４３号ソロを放った。先発左腕・ペレスに２球で追い込まれたジャッジだったが、３球目の甘く入ったカットボールを捉えると