◇壮行試合高校日本代表1−8大学日本代表（2025年8月31日沖縄セルラー）9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は31日、大学日本代表との壮行試合に1―8で敗れた。大学日本代表では、2回に今秋ドラフト上位候補の捕手・小島が先制の右越えソロを放つなど攻撃陣は10安打で8得点。投手陣もドラフト1位候補の右腕・中西が1回を1四球無失点で3三振を奪うなど、攻守両面で高校日本