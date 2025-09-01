◇壮行試合高校日本代表1−8大学日本代表（2025年8月31日沖縄セルラー）9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は31日、大学日本代表との壮行試合に1―8で敗れた。今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気（3年）は最終回に登板して1回を2安打1失点。最速153キロで2三振を奪い、守護神として期待される本番へ収穫と課題を得た。ピンチで三振