BIGBANGのD―LITE（36）が30、31の両日、アジアツアーの横浜公演をぴあアリーナMMで開いた。初ソロミニアルバム「D’sWAVE」を引っ提げたツアーの一環で、2日間で1万6000人を動員。「皆さんの選択が後悔にならないよう頑張ります。つくりましょう」と、アルバム収録曲を中心に最新曲「Umbrella」の日本語バージョン、BIGBANGのメドレーなど多彩な22曲でファンを酔わせた。