◇壮行試合高校日本代表1−8大学日本代表（2025年8月31日沖縄セルラー）9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表は31日、大学日本代表との壮行試合に1―8で敗れた。主将の阿部は「4番・中堅」で出場して2安打を放った。宮城、毛利という東京六大学野球リーグを代表する左腕2人から快音を響かせ「凄く勉強になる試合でした。そこ（木製バット）に関しての不安は今日でなくなっ