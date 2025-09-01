田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める連続ドラマ『推しの殺人』が、読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト枠で10月2日より放送されることが決定した。 参考：田辺桃子、木村多江に続く“薄幸オーラ”俳優に？表情で魅せる悲しみの感情 本作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリ受賞した遠藤かたるによる同名小説を原作としたサスペンス。ドラマ版ではオリジナル要素も