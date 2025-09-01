女優の田辺桃子（26）、横田真悠（26）、林芽亜里（19）が10月2日スタートの日本テレビ系ドラマ「推しの殺人」（木曜後11・59）にトリプル主演する。演じるのは大阪で活動する問題山積みの3人組地下アイドル。同名小説が原作のサスペンスで、3人は殺人を犯すが、隠蔽（いんぺい）しステージに立ち続けることを誓う。だが、警察からの追及や元メンバーの裏切りなどのピンチが襲い、未解決の連続殺人事件にも巻き込まれていく。