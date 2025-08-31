ある夏のこと。筆者の友人・Mさんは帰省した際、戸惑いの夏祭りを迎えます。これまで深く関わることのなかった義母と二人きりの時間を過ごすことになりました。しかしそれは、思いがけない思い出のひとときとなったのです。一体何があったのでしょうか？ 義母と二人きりで夏祭りを 義母は思い出のテディベアそして義父の写真と共にこの夏祭りの思い出の写真を撮りました。義母の昔の思い出話を聞きながら、Mさんは胸が