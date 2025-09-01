メッツ・千賀滉大投手（32）が、8月31日（日本時間9月1日）のマーリンズ戦に先発し、4回2/3で7安打5失点で降板。白星を挙げることはできなかった。千賀は初回に犠飛で先制点を許すと、3回には3番・ラミレスに追撃2ラン。4回にも6番・エルナンデスに適時打を許すなど、マーリンズ打線の勢いを止められなかった。5回も味方のミスで失点を許し、2死一、二塁となったところで降板。勝利投手の権利を得られなかった。千賀は今季