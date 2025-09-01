8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、9月1日から放送されるテレビCM「ジョブメドレーで会いましょう。マイペース転職」、「ジョブメドレーで会いましょう。応募がきた」、「ジョブメドレーで会いましょう。ベタ褒め面接」の3篇に出演する。寺西はある病院の採用担当看護師として抜てきされたポジティブでチャーミングな主人公を演じている。【CMカット】看護師姿で笑顔を見せる寺西拓人新CMの主人公は、仕事探しに悩んでいる