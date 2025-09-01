timelesz寺西拓人（30）が、医療介護求人サイト「ジョブメドレー」の新テレビCMに出演する。寺西演じる看護師が求職者を鼓舞する姿が描かれる。単独CMは自身2本目。「驚いたと同時に、とても光栄に思いました。メンバーもすごく喜んでくれましたし、親族に介護福祉士や看護師もいてジョブメドレーを知っていたので、『すごいね！』と」と反応を明かした。自身もソロ活動を経て2月にグループ入り。“転職”に近いものを経験し「新し