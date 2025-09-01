◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。試合前練習ではブルペンに入り、２１球の投球練習を行った。投手・大谷は２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦で２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりとなる復活白星