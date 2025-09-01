ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が31日（日本時間9月1日）、ダイヤモンドバックス戦の試合前に取材対応し、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）について言及した。佐々木は26日（同27日）に傘下3Aで3度目のリハビリ登板に臨み、3回2/3を5安打3失点。最速98・8マイル（約159キロ）を計測したが、予定していた4回を投げきることはできなかった。「彼は来週オクラホマシティ（