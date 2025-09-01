[8.31 プレミアリーグ第3節 リバプール 1-0 アーセナル]プレミアリーグは31日、第3節を開催。昨季王者のリバプールと昨季2位のアーセナルによるビッグマッチは、後半38分にDFドミニク・ショボスライが直接FKを沈めたリバプールが1-0の完封勝利で開幕3連勝を飾ったともに開幕2連勝の好スタートを成功させた両チームの一戦。ホームのリバプールは今季加入のFWウーゴ・エキティケ、MFフロリアン・ビルツ、DFミロシュ・ケルケズら