「あら、りんご。」は「姫りんごマフィン」を2025年9月1日(月)から各店・オンラインショップにて販売開始します。 あら、りんご。「姫りんごマフィン」 「あら、りんご。」は「姫りんごマフィン」を2025年9月1日(月)から各店・オンラインショップにて販売開始。■姫りんごの概要直径5cmにも満たない、名前の通り、可憐で小さなミニりんごです。重さが30〜50gくらいで、果皮は真っ赤で、とてもかわいらしい姿をしています