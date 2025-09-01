「PLAN;S CLINIC」は、2025年8月に移転リニューアルしました。 PLAN;S CLINIC「 増床・移転リニューアル」 診療時間： 月〜金曜日AM 10:30 - PM 08:00土曜日AM 10:30 - PM 04:00* 祝日および日曜日休診アクセス： ソウル市瑞草区江南大路419 PAGODA TOWER B2※8月4日以降は新住所になります。移転先アクセス： ソウル市江南区江南大路408YBM江南センター2階 「PLAN;S CLINIC」は、2025年8月に移