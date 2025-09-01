宮大工木造技術継承協会は、2026年度「宮大工の學校」の生徒募集を開始します。 宮大工木造技術継承協会 宮大工木造技術継承協会は、2026年度「宮大工の學校」の生徒募集を開始。また、それに伴う宮大工育成事業のイベントを2025年9月14日、羽田空港にて開催します。1,400年継承した宮大工の技を、未来1,000年へと残していくためのアウトプット作業です。当日は「世界を旅する宮大工モバイル茶室」も展示します。■イベ