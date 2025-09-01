埼玉県酒造組合は、埼玉県の20蔵が集結する試飲イベント「第20回 埼玉酒蔵大試飲会」を、2025年10月16日(木)に、さいたまスーパーアリーナにて開催。 第20回 埼玉酒蔵大試飲会 開催日時：2025年10月16日(木)第1部14:30〜16:30※飲食店、卸・小売業者様向け 300人まで(名刺をご提示いただきます)第2部17:30〜20:00(入場は19:30まで)※一般消費者様向け 1,000人まで料金：前売り券 2,000円会場：