「Gift for you 365(ギフト フォー ユー 365)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店内に2025年8月30日(土)オープンします。 Gift for you 365  所在地： 〒910-3608福井県福井市三留町21号4番地営業時間： 年中無休 8:00-21:30 「Gift for you 365(ギフト フォー ユー 365)」をSUPER CENTER PLANT-3清水店内に2025年8月30日(土)オープン。また、オンラインギフトサービスを2025年9月1日(月)にスタートします。〜