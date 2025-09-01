GDEPソリューションズは、2025年8月28日より、NVIDIA Blackwell対応版LLM/RAGシリーズの販売を開始。 GDEPソリューションズ「G-RAGon(ジー・ラグ・オン)」 GDEPソリューションズは、2025年8月28日より、NVIDIA Blackwell対応版LLM/RAGシリーズの販売を開始します。今回のシリーズ刷新では、GPUの最新化に加え、プレインストールされるLLMモデルのラインナップを拡充し、Open AIの「gpt-oss」シリーズを新たに追加しまし