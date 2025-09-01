¡þ¥é¥°¥Ó¡¼½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈÆüËÜ19¡½62¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°11°Ì¤ÎÆüËÜ¡Ö¥µ¥¯¥é¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Æ±3°Ì¤ÇWÇÕ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë19¡½62¡ÊÁ°È¾5¡½38¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥ë