テクサーは、2025年8月1日付で、藤倉コンポジットとの間で、資本業務提携契約を締結。 テクサー テクサーは、2025年8月1日付で、藤倉コンポジットとの間で、資本業務提携契約を締結しました。LPWA(省電力広域無線通信)技術「ZETA」を活用したスマートビルディング向けDXプラットフォームを展開しており、これまで国内外の複数のデベロッパーと協業しながら、ビルメンテナンス業務の効率化や予兆保全分野での実績を重ねて