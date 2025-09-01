◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。６試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。前日３０日（同３１日）の同戦では３打数無安打１四球で連続試合安打が「４」で