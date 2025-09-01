◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2025年8月31日ロサンゼルス）ドジャースが31日（日本時間9月1日）、ダイヤモンドバックス戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発する。30日の同戦で大谷は4試合ぶりの無安打に終わった。0―0の5回無死二、三塁から大谷は先制犠飛には十分な飛距離300フィート（約91メートル）の左飛を打ち上げた。三塁走者の「キケ」ことE・ヘルナンデスはベッ