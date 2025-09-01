Maneql(マネクル)は、2025年8月26日に、LINEマーケティングツール「Lステップ」の新機能「広告連携機能」をリリースしました。 Maneql「Lステップ」広告連携機能 Maneql(マネクル)は、2025年8月26日に、LINEマーケティングツール「Lステップ」の新機能「広告連携機能」をリリース。■新機能「広告連携機能」について広告連携機能とは、LINEを使った広告成果を正確に計測し、広告運用を最適化する機能です。Lステッ