こんにゃくパークは、こんにゃくミニゼリーシリーズに『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』を2025年9月1日(月)より全国販売。 こんにゃくパーク『とろ〜りこんにゃくわらび餅風』  ＜新発売＞商品名：とろ〜りこんにゃくわらび餅風容量：500g価格：626円(税込)賞味期限：180日(常温)商品名：とろ〜りこんにゃくわらび餅風容量：18個入り価格：432円(税込)賞味期限：180日(常温)＜再販売＞商品名