現地８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、日本代表MF遠藤航が所属するリバプールが本拠地アンフィールドでアーセナルと激突した。開幕２連勝同士の対戦で、遠藤がベンチスタートなったリバプールは、13分に最初のシュートチャンスを迎える。左サイドでボールを受けたガクポがカットインから右足の強烈なミドルを放ったが、ゴール左に外れる。22分にはCKの流れからこぼれ球を拾ったマドゥエケにボレーを浴びるも、GK