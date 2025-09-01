「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打だった。無安打は４試合ぶり。０−０の五回無死二、三塁で左翼へ飛球を打ち上げたが、三塁走者の拙い走塁で先制犠飛が幻となった。チームは１−６で負けて２連敗となった。ドジャースが拙攻拙守で２連敗を喫した。大谷は３点を追う七