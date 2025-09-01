キッシーズは、コロンビア発・世界的ゴム風船ブランド「センペルテックス(Sempertex)」の日本代理店として、バルーンアーティスト神宮エミ氏のニューヨーク・ファッションウィーク(以下 NYFW)参加プロジェクトをサポートします。 キッシーズ キッシーズは、コロンビア発・世界的ゴム風船ブランド「センペルテックス(Sempertex)」の日本代理店として、バルーンアーティスト神宮エミ氏のニューヨーク・ファッション